  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Райан Роллинз: «Много времени проводил с Дэмианом Лиллардом, учился у Дока Риверса и Рэджона Рондо»
0

Райан Роллинз: «Много времени проводил с Дэмианом Лиллардом, учился у Дока Риверса и Рэджона Рондо»

Райан Роллинз рассказал о влиянии на его прогресс.

23-летний разыгрывающий «Бакс» Райан Роллинз претендует на награду «Самому прогрессирующему» в НБА. Защитник набирает 17 очков, 4 подбора, 5,9 передачи и 1,6 перехвата в среднем в этом сезоне.

«В прошлом году учился у Дэмиана Лилларда его привычкам. Как он выходил на свои точки и максимально реализовывал эти возможности. Как он читал игру, относился к ней на площадке и за ее пределами. Максимально впитывал все это, проводил с ним много времени.

Много учусь у Дока Риверса, общаюсь с Рэджоном Рондо. Пытаюсь перенять их взгляд на игру, обсуждаю ее. Это главная причина успеха вместе с наработкой и опытом. Все это помогает мне в долгосрочной перспективе. Стараюсь по-максимуму реализовать свои возможности.

Благодарен за мой первый реальный контракт (12 миллионов на 3 года). Но впереди еще много достижений, не собираюсь этим удовлетворяться. Буду бороться за большее, буду жадным.

Надеюсь получить награду «Самому прогрессирующему». Думаю, что я один из наиболее заслуживающих ее кандидатов. Но нам надо начинать побеждать. Больше думаю об общей картине», – заключил Роллинз.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
logoРэджон Рондо
logoНБА
logoМилуоки
logoРайан Роллинз
logoДок Риверс
logoДэмиан Лиллард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Док Риверс не считает, что «Бакс» нужны изменения: «Мне нравится эта команда»
вчера, 04:21
Док Риверс ожидает, что Адетокумбо пропустит 4 недели
6 декабря, 04:32
Док Риверс опроверг слухи о желании Янниса покинуть «Милуоки»: «У меня самый надежный источник, мы общаемся каждый день»
4 декабря, 07:22
Главные новости
Брэндон Ингрэм: «Восток совершенно открыт. Только «Никс» стабильны»
22 минуты назад
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
28 минут назад
НБА. «Бостон» примет «Майами», «Миннесота» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
31 минуту назад
В НБА считают, что Трэю Янгу придется воспользоваться опцией на 49 миллионов на сезон-2026/27 в «Атланте»
41 минуту назад
Команды женской НБА занимают первые 5 мест в списке самых дорогих женских спортивных клубов мира по версии Forbes
сегодня, 16:20
Владельцы «Рокетс» ведут переговоры о перевозе «Коннектикут Сан» в Хьюстон
сегодня, 16:10
Девин Букер о матче против Стефа Карри: «Игра против кумира в твоих кроссовках – настоящее безумие»
сегодня, 15:47Фото
Стив Керр: «Тяжело переварить, что исход игры решил такой свисток»
сегодня, 15:32
Джейлен Брансон: «Со мной не советовались по поводу баннера, но я и не вижу в нем особого смысла»
сегодня, 15:20
«В Колорадо пора легализовать защиту». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 14:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
сегодня, 14:45
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
сегодня, 13:35
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
сегодня, 13:33
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
сегодня, 13:10
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото