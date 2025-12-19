Райан Роллинз: «Много времени проводил с Дэмианом Лиллардом, учился у Дока Риверса и Рэджона Рондо»

Райан Роллинз рассказал о влиянии на его прогресс.

23-летний разыгрывающий «Бакс» Райан Роллинз претендует на награду «Самому прогрессирующему» в НБА . Защитник набирает 17 очков, 4 подбора, 5,9 передачи и 1,6 перехвата в среднем в этом сезоне.

«В прошлом году учился у Дэмиана Лилларда его привычкам. Как он выходил на свои точки и максимально реализовывал эти возможности. Как он читал игру, относился к ней на площадке и за ее пределами. Максимально впитывал все это, проводил с ним много времени.

Много учусь у Дока Риверса , общаюсь с Рэджоном Рондо . Пытаюсь перенять их взгляд на игру, обсуждаю ее. Это главная причина успеха вместе с наработкой и опытом. Все это помогает мне в долгосрочной перспективе. Стараюсь по-максимуму реализовать свои возможности.

Благодарен за мой первый реальный контракт (12 миллионов на 3 года). Но впереди еще много достижений, не собираюсь этим удовлетворяться. Буду бороться за большее, буду жадным.

Надеюсь получить награду «Самому прогрессирующему». Думаю, что я один из наиболее заслуживающих ее кандидатов. Но нам надо начинать побеждать. Больше думаю об общей картине», – заключил Роллинз.