Никола Топич приступил к активным тренировкам после химиотерапии

Никола Топич работает на площадке через 2 месяца после начала химиотерапии.

Никола Топич пока не дебютировал за «Тандер». У 20-летнего сербского разыгрывающего обнаружили рак на второй года в «Оклахоме». Проблему выявили в конце октября.

Через два месяца после начала химиотерапии Топич активно возвращает форму на площадке.