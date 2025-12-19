Никола Топич приступил к активным тренировкам после химиотерапии
Никола Топич работает на площадке через 2 месяца после начала химиотерапии.
Никола Топич пока не дебютировал за «Тандер». У 20-летнего сербского разыгрывающего обнаружили рак на второй года в «Оклахоме». Проблему выявили в конце октября.
Через два месяца после начала химиотерапии Топич активно возвращает форму на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
