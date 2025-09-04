Шэмс Чарания: «НБА попытается найти свидетельства ненадлежащих денежных трансферов от Стива Балмера и «Клипперс» к Каваю Ленарду»

Шэмс Чарания прокомментировал позицию НБА по расследованию Пабло Торре.

«Представитель НБА сообщил, что они начали расследование ситуации с Каваем Ленардом. В центре внимания лиги – вопрос ненадлежащих трансферов денежных средств от лица Стива Балмера и «Клипперс». Лига попытается найти твердые улики. Косвенные данные рисуют похожую на это картину. Но стороны Стива Балмера и Кавая Ленарда в частном порядке настаивают, что инвестиции в Aspiration и спонсорское соглашение с Ленардом являются изолированными друг от друга эпизодами.

25 лет назад был прецедент, когда «Миннесота» потеряла 5 драфт-пиков первого раунда, а владелец Глен Тэйлор был отстранен на год в ситуации с контрактом Джо Смита.

Но для движения в подобном направлении лиге нужны твердые факты», – поделился инсайдер.