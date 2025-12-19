0

Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

Сербская «Црвена Звезда» сыграет с итальянским «Виртусом», литовский «Жальгирис» встретится с сербским «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 12-5, Барселона Испания – 11-5, Панатинаикос Греция – 11-6, Валенсия Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 10-6, Реал Испания – 10-7, Монако – 9-7, Жальгирис Литва – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 9-7, Милан Италия – 9-8, Олимпиакос Греция – 8-7, Виртус Италия – 8-8, Дубай ОАЭ – 7-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-10, Партизан Сербия – 6-10, Анадолу Эфес Турция – 6-10, Баскония Испания – 6-10, Бавария Германия – 5-11, Париж Франция – 5-12, Виллербан Франция – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
logoОлимпиакос
logoВиртус
logoБаскония
logoПартизан
logoЦрвена Звезда
logoАСВЕЛ Виллербан
logoАнадолу Эфес
результаты
logoЖальгирис
logoБарселона
logoМонако
logoДубай
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Панатинаикос» взял верх над «Хапоэлем», «Милан» уступил «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:25
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон набрал миллионное очко в истории Евролиги
вчера, 20:54Фото
Марк Тейтум о европейском проекте НБА: «Строительство новых арен входит в наши планы»
вчера, 14:17
Главные новости
Яннис Адетокумбо о слухах про обмен: «Я сейчас самая горячая цыпочка!»
24 минуты назад
Виктор Вембаньяма выписал блок-шот, прошел через всю площадку и забил сверху
сегодня, 07:49Видео
Леброн Джеймс отказался оценивать звездный уровень Кейонте Джорджа: «В последнее время я смотрю только гольф на YouTube»
сегодня, 07:36
Шэй Гилджес-Александер установил новый рекорд НБА, в 10-й раз за сезон набрав 30+ очков за 30 и менее минут
сегодня, 07:17Видео
НБА. 45 очков, 11 подборов и 14 передач Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Ютой», трехочковый Брансона на последних секундах стал победным для «Нью-Йорка» в игре с «Индианой» и другие результаты
сегодня, 07:00
Фол Расселла Уэстбрука за 1,5 секунды до конца овертайма стоил «Сакраменто» игры
сегодня, 06:55Видео
Никола Йокич обошел Карима Абдул-Джаббара и стал рекордсменом НБА по количеству передач среди центровых
сегодня, 06:31
Егор Дёмин набрал 14 очков, «Бруклин» уступил «Майами»
сегодня, 06:13Видео
Лука Дончич слишком сильно ударил мячом в пол и получил технический
сегодня, 05:40Видео
Стефен Карри получил удар в живот от Диллона Брукса, «Финикс» забил штрафной на последней секунде и победил с минимальным преимуществом
сегодня, 05:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото
«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном
вчера, 13:58
Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 13:18
Монте Моррис должен дебютировать за «Олимпиакос» в матче против «Колоссоса»
вчера, 11:45
Форвард «Клужа» Митч Крик стал MVP 11-го тура Еврокубка
вчера, 11:21
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
вчера, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
вчера, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
17 декабря, 22:05