Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Евролиги.
Сербская «Црвена Звезда» сыграет с итальянским «Виртусом», литовский «Жальгирис» встретится с сербским «Партизаном».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 12-5, Барселона Испания – 11-5, Панатинаикос Греция – 11-6, Валенсия Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 10-6, Реал Испания – 10-7, Монако – 9-7, Жальгирис Литва – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 9-7, Милан Италия – 9-8, Олимпиакос Греция – 8-7, Виртус Италия – 8-8, Дубай ОАЭ – 7-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-10, Партизан Сербия – 6-10, Анадолу Эфес Турция – 6-10, Баскония Испания – 6-10, Бавария Германия – 5-11, Париж Франция – 5-12, Виллербан Франция – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
