  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»
10

Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»

Стивен Эй Смит не удивлен расследованием о Кавае Ленарде.

Фиктивный рекламный контракт на 28 миллионов долларов, возможно, позволял «Клипперс» обойти потолок зарплат.

«Никогда не видел, чтобы суперзвезда делала меньше для бизнеса свой команды или бренда. Чуть не схватил разрыв сердца, когда он заговорил на пресс-конференции.

Он годами не делал ничего. А его дядя стал известным за счет того, что никогда не стеснялся просить еще больше денег. Квартиры, вертолеты и прочее.

В прошлом году он попытался нас надуть. Провел сколько-то матчей в «регулярке», был доступен в плей-офф, говорил на пресс-конференциях. Но в целом он ходячая дыра в табеле учета рабочего времени. Он будет пропускать столько, сколько вообще возможно, на протяжении всей карьеры.

Так что когда я увидел это расследование про деньги ни за что, я поверил. Не из-за Балмера и «Клипперс», а из-за Кавая Ленарда. Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него.

Не видел никого настолько же талантливого по оплаченным отпускам», – заключил обозреватель ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
происшествия
logoСтивен Эй Смит
logoКавай Ленард
logoКлипперс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Все еще могу прыгать». Де’Аарон Фокс исполнил эффектный данк
23 минуты назадВидео
Стив Балмер: «Обвинения не соответствуют действительности. Дела Кавая – это его дела, мы всегда поступали правильно»
241 минуту назад
Кейтлин Кларк пропустит остаток сезона
356 минут назад
Пабло Торре о реакции НБА на ситуацию с «Клипперс» и Ленардом: «Мне сказали, что у них царит паника»
1сегодня, 04:40
«Это не твоя игра». Дрэймонд Грин дважды подряд провалился в атаке против Муди на тренировке
2сегодня, 04:26Видео
Женская НБА. 31 очко и 8 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Миннесоту», «Голден Стэйт» одолел «Даллас» и гарантировал себе место в плей-офф
сегодня, 04:20
Президент испанской федерации Элиза Агилар о раннем вылете с ЧЕ: «Не могу назвать это провалом»
1сегодня, 04:14
Сборная Испания покидает Евробаскет: впервые с 1995 года действующие чемпионы не вышли из группы
4вчера, 21:22
Бретт Сигел: «Джонатан Куминга считает, что в «Уорриорз» его не ценят»
8вчера, 20:57
Литва – Латвия, Словения – Италия. Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета
28вчера, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
31 очко (80% с игры) Эйжи Уилсон позволили «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 13 игр в матче с «Миннесотой»
18 минут назадВидео
«Голден Стэйт» стал первой командой в истории женской НБА, пробившейся в плей-офф в свой дебютный сезон
34 минуты назад
Агент Бена Симмонса официально прекратил сотрудничество с игроком
6вчера, 18:46
Разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон вскоре станет клиентом агентства Рича Пола
1вчера, 17:07
Богдан Богданович сборной Турции: «Поздравляю, увидимся позже»
1вчера, 16:10
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
вчера, 11:09
Гиорги Шермадини решил завершить игру за сборную Грузии в квалификации ЧМ-2027 на Тенерифе, где он выступает на клубном уровне
1вчера, 10:45
Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»
2вчера, 09:45
«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
вчера, 08:19
Малик Бизли ожидает разрешения ситуации со своим будущим в Детройте
вчера, 07:59