Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»

Стивен Эй Смит не удивлен расследованием о Кавае Ленарде.

Фиктивный рекламный контракт на 28 миллионов долларов, возможно, позволял «Клипперс» обойти потолок зарплат.

«Никогда не видел, чтобы суперзвезда делала меньше для бизнеса свой команды или бренда. Чуть не схватил разрыв сердца, когда он заговорил на пресс-конференции.

Он годами не делал ничего. А его дядя стал известным за счет того, что никогда не стеснялся просить еще больше денег. Квартиры, вертолеты и прочее.

В прошлом году он попытался нас надуть. Провел сколько-то матчей в «регулярке», был доступен в плей-офф, говорил на пресс-конференциях. Но в целом он ходячая дыра в табеле учета рабочего времени. Он будет пропускать столько, сколько вообще возможно, на протяжении всей карьеры.

Так что когда я увидел это расследование про деньги ни за что, я поверил. Не из-за Балмера и «Клипперс», а из-за Кавая Ленарда. Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него.

Не видел никого настолько же талантливого по оплаченным отпускам», – заключил обозреватель ESPN.