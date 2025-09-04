  • Спортс
Единственным условием получения 28 миллионов по фиктивному рекламному контракту Кавая Ленарда было оставаться в «Клипперс»

Пабло Торре раскрыл детали спонсорского соглашения Кавая Ленарда.

Форвард «Клипперс» подписал рекламный контракт на 28 миллионов долларов (7 миллионов в год) с компанией, получавшей прямые инвестиции от Стива Балмера.

Журналист Пабло Торре обозначил детали обязанностей баскетболиста в рамках соглашения, которые должны быть выполнены только по требованию организации:

  • Подписать 50 автографов.

  • Предоставить 1 фото/видео в месяц в рамках сезона НБА с 15-дневным предварительным уведомлением от организации.

  • Принять участие 5 комментариями/ретвитами/лайками ежегодно.

  • Записать 2 видеообращения.

Ленард имел право отказаться от любого участия, которое «не совпадает с его убеждениями», и полный контроль над материалами, «беспрецедентный» для компании, по словам анонимного источника.

При этом компания ни разу не воспользовалась ни одной из вышеупомянутых опций.

Единственным возможным условием невыплаты гонорара по договору являлся уход игрока из «Клипперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube PABLO TORRE FINDS OUT
