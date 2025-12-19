0

«Финикс» отказался менять Ника Ричардса на Очаи Агбаджи

«Санз» не устроило предложение «Рэпторс» по Нику Ричардсу.

Репортер Джеральд Бурге подтвердил переговоры между «Финиксом» и «Торонто» по поводу обмена центрового Ника Ричардса на защитника Очаи Агбаджи и драфт-пик 2-го раунда. Однако на данный момент обсуждение этой сделки прекратилось в связи с недостаточным интересом со стороны «Санз».

Задняя линия «Финикса» полностью укомплектована, а драфт-пик «Рэпторс» в данный момент котируется в районе 50-х строчек. Агбаджи (196 см) недостаточно габаритен, чтобы побороться за позицию «винга» в ротации.

«Санз» оценивают рынок в поиске усиления на позиции 4-го номера.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Suns After Dark: A Phoenix Suns Pod Site
