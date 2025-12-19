Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)

Арбитражный процесс по делу Кирилла Елатонцева пройдет в январе.

По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», конфликт форварда Кирилла Елатонцева и клуба «Локомотив-Кубань » будет рассмотрен в Национальном Центре Спортивного Арбитража (НЦСА).

Сторона Елатонцева обвиняла команду в давлении и попытках навязать дополнительные условия к соглашению. Клуб считал, что игрок отказывается исполнять контрактные обязательства.

Слушание намечено на январь 2026 года.

«Свободный агент» сообщает, что первоначальный вариант арбитража, предложенный «Локо», не состоялся по причине самоотвода арбитра.