Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
Арбитражный процесс по делу Кирилла Елатонцева пройдет в январе.
По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», конфликт форварда Кирилла Елатонцева и клуба «Локомотив-Кубань» будет рассмотрен в Национальном Центре Спортивного Арбитража (НЦСА).
Сторона Елатонцева обвиняла команду в давлении и попытках навязать дополнительные условия к соглашению. Клуб считал, что игрок отказывается исполнять контрактные обязательства.
Слушание намечено на январь 2026 года.
«Свободный агент» сообщает, что первоначальный вариант арбитража, предложенный «Локо», не состоялся по причине самоотвода арбитра.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
