Никола Йокич о рекорде по передачам и любимым из них: «Может, какие-нибудь из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается»
Никола Йокич прокомментировал рекордное достижение по передачам.
Центровой «Денвера» Никола Йокич вышел на 1-е место в истории НБА по количеству результативных передач на своей позиции.
После игры бигмен повторил свои прежние слова об отношении к подобным рекордам на площадке.
«Всегда говорю, что такие вещи для жизни после игровой карьеры. Буду сидеть на крыльце, пить пиво и рассказывать байки своим детям», – отшутился Йокич.
Центровой не стал раскрывать тему и на пресс-конференции.
«Не зацикливаюсь на таких вещах. Пару часов еще держится в голове, но потом уже уходит.
Из любимых пасов, может быть, какие-то важные. Что-то из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
