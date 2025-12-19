Никола Йокич о рекорде по передачам и любимым из них: «Может, какие-нибудь из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается»

Никола Йокич прокомментировал рекордное достижение по передачам.

Центровой «Денвера » Никола Йокич вышел на 1-е место в истории НБА по количеству результативных передач на своей позиции.

После игры бигмен повторил свои прежние слова об отношении к подобным рекордам на площадке.

«Всегда говорю, что такие вещи для жизни после игровой карьеры. Буду сидеть на крыльце, пить пиво и рассказывать байки своим детям», – отшутился Йокич.

Центровой не стал раскрывать тему и на пресс-конференции.

«Не зацикливаюсь на таких вещах. Пару часов еще держится в голове, но потом уже уходит.

Из любимых пасов, может быть, какие-то важные. Что-то из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается», – заключил баскетболист.