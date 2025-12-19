  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич о рекорде по передачам и любимым из них: «Может, какие-нибудь из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается»
0

Никола Йокич о рекорде по передачам и любимым из них: «Может, какие-нибудь из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается»

Никола Йокич прокомментировал рекордное достижение по передачам.

Центровой «Денвера» Никола Йокич вышел на 1-е место в истории НБА по количеству результативных передач на своей позиции.

После игры бигмен повторил свои прежние слова об отношении к подобным рекордам на площадке.

«Всегда говорю, что такие вещи для жизни после игровой карьеры. Буду сидеть на крыльце, пить пиво и рассказывать байки своим детям», – отшутился Йокич.

Центровой не стал раскрывать тему и на пресс-конференции.

«Не зацикливаюсь на таких вещах. Пару часов еще держится в голове, но потом уже уходит.

Из любимых пасов, может быть, какие-то важные. Что-то из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается», – заключил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoДенвер
logoНикола Йокич
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг
сегодня, 14:13
Шэй Гилджес-Александер обошел Николу Йокича в пробном голосовании за MVP сезона от ESPN
сегодня, 13:59Фото
Никола Йокич обошел Карима Абдул-Джаббара и стал рекордсменом НБА по количеству передач среди центровых
сегодня, 06:31
Главные новости
Никола Топич приступил к активным тренировкам после химиотерапии
27 минут назадВидео
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 16:52
Отец Яниса Тиммы: «По-любому это было убийство. Пока не поставлю все точки над i в этом вопросе, не успокоюсь»
сегодня, 17:50
Райан Роллинз: «Много времени проводил с Дэмианом Лиллардом, учился у Дока Риверса и Рэджона Рондо»
сегодня, 17:20
Брэндон Ингрэм: «Восток совершенно открыт. Только «Никс» стабильны»
сегодня, 16:59
НБА. «Бостон» примет «Майами», «Миннесота» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
сегодня, 16:50
В НБА считают, что Трэю Янгу придется воспользоваться опцией на 49 миллионов на сезон-2026/27 в «Атланте»
сегодня, 16:40
Команды женской НБА занимают первые 5 мест в списке самых дорогих женских спортивных клубов мира по версии Forbes
сегодня, 16:20
Владельцы «Рокетс» ведут переговоры о перевозе «Коннектикут Сан» в Хьюстон
сегодня, 16:10
Девин Букер о матче против Стефа Карри: «Игра против кумира в твоих кроссовках – настоящее безумие»
сегодня, 15:47Фото
Ко всем новостям
Последние новости
CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»
41 минуту назад
Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
58 минут назад
Судья Эрик Льюис, уволившийся в 2023 году на фоне скандала с соцсетями, вернулся в G-лигу
сегодня, 17:30
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
сегодня, 14:45
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
сегодня, 13:35
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
сегодня, 13:33
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
сегодня, 13:10
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео