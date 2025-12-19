Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год

Спортс’’ подсчитал, сколько материалов и новостей выпустил за год, отметил, какие персоны и команды были популярнее прочих, и выделил самые заплюсованные и заминусованные посты. Первый пост в блоге Егора Дёмина о начале карьеры в НБА вошел в топ-3 самых заплюсованных постов в 2025 году и собрал 850 положительных реакций.

Это только начало. Егор Дёмин дебютирует в НБА и заводит блог на Спортсе″

Спортс” также собрал итоги года для каждого авторизованного пользователя: каких авторов читали, сколько минут за год провели на сайте, сколько комментариев написали и сколько плюсов поставили.

Узнать итоги года можно по ссылке .