0

Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год

Спортс’’ подсчитал, сколько материалов и новостей выпустил за год, отметил, какие персоны и команды были популярнее прочих, и выделил самые заплюсованные и заминусованные посты. Первый пост в блоге Егора Дёмина о начале карьеры в НБА вошел в топ-3 самых заплюсованных постов в 2025 году и собрал 850 положительных реакций.

Это только начало. Егор Дёмин дебютирует в НБА и заводит блог на Спортсе″

Спортс” также собрал итоги года для каждого авторизованного пользователя: каких авторов читали, сколько минут за год провели на сайте, сколько комментариев написали и сколько плюсов поставили.

Узнать итоги года можно по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoСпортс
logoНБА
logoБруклин
logoЕгор Дёмин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг
15 минут назад
Шэй Гилджес-Александер обошел Николу Йокича в пробном голосовании за MVP сезона от ESPN
29 минут назадФото
Джей Би Бикерстафф: «Арбитр постарался стать ключевым лицом матча, который должен был быть совсем о другом»
38 минут назад
Данкан Робинсон не доиграл матч с «Далласом» из-за травмы левого колена
сегодня, 13:20Видео
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 12:20
«Новый Орлеан» совершил самый большой камбэк сезона, отыгравшись с «-25» и победив «Хьюстон» в овертайме
сегодня, 12:15Видео
Лука Дончич стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков, 10+ подборов, 10+ передач и 5+ перехватов
сегодня, 11:49Видео
Леброн Джеймс о потенциальной травме после удара коленом в колено в матче с «Ютой»: «Пронесло»
сегодня, 11:32
Име Удока о проигрыше «Новому Орлеану»: «Позорная игра в защите. В атаке парни выглядели напуганными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались»
сегодня, 10:56
Данки Джерами Гранта и Брэндона Миллера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
55 минут назад
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
сегодня, 13:10
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото
«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном
вчера, 13:58
Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 13:18