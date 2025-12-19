  • Спортс
В НБА считают, что Трэю Янгу придется воспользоваться опцией на 49 миллионов на сезон-2026/27 в «Атланте»

Трэй Янг неудачно начал контрактный год.

У разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга остается один сезон (2026/27) по текущему контракту с зарплатой в 49 миллионов долларов. В НБА сомневаются, что защитнику удастся подписать новое максимальное соглашение этим летом, и считают, что ему придется доработать последний год по нынешнему контракту.

Янг пропустил большую часть первого этапа нынешней регулярки из-за травмы. Без него команда идет с положительным (13-9) результатом и показывает значительно лучший защитный рейтинг.

По информации из лиги, «Хоукс» намерены оценить способность Янга вписаться в игру состава после травмы.

Клуб также не планирует использовать драфт-пик 1-го раунда от «Нового Орлеана» в каких-либо сделках в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
