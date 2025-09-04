Анонимный источник журналиста Пабло Торре: «Рекламные контракты всех остальных знаменитостей вместе не составляли и четверти соглашения Кавая Ленарда»
Рекламный контракт Кавая Ленарда являлся исключительным для Aspiration.
Информация о фиктивном соглашении форварда «Клипперс» на 28 миллионов с предположительно мошеннической компанией Aspiration исключает его типовой характер.
«Самое большое спонсорское соглашение, которое когда либо заключал Aspiration. Оно полностью затмевало все остальные контракты. Сумма всех остальных соглашений со знаменитостями не дотягивала до четверти выплат Каваю Ленарду», – заявил анонимный источник репортера Пабло Торре из финансового отдела компании.
Список знаменитостей, рекламировавших Aspiration, включает Леонардо Ди Каприо, Роберта Дауни-младшего, Дрейка, Сидни Кроуфорд, Кайю Гербер и других.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube PABLO TORRE FINDS OUT
