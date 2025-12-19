Отец Яниса Тиммы: «По-любому это было убийство. Пока не поставлю все точки над i в этом вопросе, не успокоюсь»

Райтис Тимма по-прежнему считает смерть своего сына убийством.

Янис Тимма ушел из жизни год назад . Следствие уверено, что баскетболист покончил с собой.

«У меня есть надежда, что справедливость в итоге восторжествует. Есть и любовь, которую я чувствую каждый день от людей со всех стран мира. Друзья Яниса меня не забывают, с ними мы часто видимся. Летом они устроили слэм-данк-контест в день рождения Яниса. Очень хотим сделать его ежегодным. Также пытаемся возобновить его именной турнир в Краславе. Скорее всего, у нас получится это сделать летом 2026-го.

Видимся с внуком, но нечасто. Кристиан живет в Риге, далеко от меня. Между нами – почти 300 км. Сейчас он в первом классе, занимается футболом, и у него хорошо получается. Есть у него данные и для баскетбола. Помню, мы играли с ним два на два, и он выглядел интересно, хотя никогда не занимался в секции. Видимо, папа его подучивал.

Я был у двух следователей, передал им много информации, но деталей раскрывать не могу. Могу лишь сказать, что у нас в стране очень мало следователей.

Скажу честно, мне тяжело жить с этой информацией. Из всех людей в мире у меня ее больше всего. И это давит.

По-любому это было убийство. Ни у кого нет доказательств, что он сам это сделал. Ни камер, ни свидетелей.

Я доберусь до истины. Пока не поставлю все точки над i в этом вопросе, не успокоюсь», – рассказал отец Яниса Райтис Тимма в интервью изданию «Спорт-Экспресс».