Санти Альдама о системе «Мемфиса»: «Она для 5 человек. Если 3 игрока выполняют свои обязанности, а 2 – нет, то она не работает»

Санти Альдама рассказал об игре под руководством Туомаса Иисало.

Испанский форвард Санти Альдама проводит первый полноценный сезон под руководством нового главного тренера «Гриззлис» Туомаса Иисало . Команда испытывала проблемы в начале чемпионата, но теперь идет с результатом 7-3 в последних 10 матчах.

«Мне повезло поработать в сборной с партнерами из похожих игровых систем. Иисало тренировал «Париж », в похожем стиле действует «Валенсия ». Целое лето я был в компании 3-4 парней, которые знают такой баскетбол.

Разбираюсь, как это делают в Европе и как это транслируется в НБА , где основные преимущества.

Основная суть заключается в переходе из атаки в защиту и обратно. Задача в том, чтобы минимизировать слабости и использовать сильные стороны.

Система предназначена для 5 человек. Если 3 парня выполняют свои обязанности, а 2 – нет, она не работает. Поэтому мы так медленно к ней адаптируемся. В ранних беседах тренер упоминал, что мы должны на 100% разобраться к февралю или марту. Это не так просто, особенно когда столько травм. Остается только включаться в работу и доверять. Мы неплохо справляемся», – заключил Альдама.