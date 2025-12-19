  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Санти Альдама о системе «Мемфиса»: «Она для 5 человек. Если 3 игрока выполняют свои обязанности, а 2 – нет, то она не работает»
0

Санти Альдама о системе «Мемфиса»: «Она для 5 человек. Если 3 игрока выполняют свои обязанности, а 2 – нет, то она не работает»

Санти Альдама рассказал об игре под руководством Туомаса Иисало.

Испанский форвард Санти Альдама проводит первый полноценный сезон под руководством нового главного тренера «Гриззлис» Туомаса Иисало. Команда испытывала проблемы в начале чемпионата, но теперь идет с результатом 7-3 в последних 10 матчах.

«Мне повезло поработать в сборной с партнерами из похожих игровых систем. Иисало тренировал «Париж», в похожем стиле действует «Валенсия». Целое лето я был в компании 3-4 парней, которые знают такой баскетбол.

Разбираюсь, как это делают в Европе и как это транслируется в НБА, где основные преимущества.

Основная суть заключается в переходе из атаки в защиту и обратно. Задача в том, чтобы минимизировать слабости и использовать сильные стороны.

Система предназначена для 5 человек. Если 3 парня выполняют свои обязанности, а 2 – нет, она не работает. Поэтому мы так медленно к ней адаптируемся. В ранних беседах тренер упоминал, что мы должны на 100% разобраться к февралю или марту. Это не так просто, особенно когда столько травм. Остается только включаться в работу и доверять. Мы неплохо справляемся», – заключил Альдама.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Essentially Sports
logoСанти Альдама
logoсборная Испании
logoПариж
Туомас Иисало
logoМемфис
logoВаленсия
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Туомас Иисало об игре «Мемфиса»: «В начале роли были нестабильными, понадобилось время, но работа привела к естественному прогрессу»
вчера, 09:24
«Он обожает подкасты. Наверное, просто думает о жизни после баскетбола». Санти Альдама ответил на выпады Дрэймонда Грина
17 декабря, 19:04
Сэм Эмик: «Джа Морэнт и его лагерь пытаются выправить отношения с «Мемфисом», Зак Клейман не показывает интереса к его обмену»
11 декабря, 05:47
Главные новости
Никола Йокич о рекорде по передачам и любимым из них: «Может, какие-нибудь из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается»
26 минут назад
Никола Топич приступил к активным тренировкам после химиотерапии
53 минуты назадВидео
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 16:52
Отец Яниса Тиммы: «По-любому это было убийство. Пока не поставлю все точки над i в этом вопросе, не успокоюсь»
сегодня, 17:50
Райан Роллинз: «Много времени проводил с Дэмианом Лиллардом, учился у Дока Риверса и Рэджона Рондо»
сегодня, 17:20
Брэндон Ингрэм: «Восток совершенно открыт. Только «Никс» стабильны»
сегодня, 16:59
НБА. «Бостон» примет «Майами», «Миннесота» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
сегодня, 16:50
В НБА считают, что Трэю Янгу придется воспользоваться опцией на 49 миллионов на сезон-2026/27 в «Атланте»
сегодня, 16:40
Команды женской НБА занимают первые 5 мест в списке самых дорогих женских спортивных клубов мира по версии Forbes
сегодня, 16:20
Владельцы «Рокетс» ведут переговоры о перевозе «Коннектикут Сан» в Хьюстон
сегодня, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»
сегодня, 18:16
Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
сегодня, 17:59
Судья Эрик Льюис, уволившийся в 2023 году на фоне скандала с соцсетями, вернулся в G-лигу
сегодня, 17:30
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
сегодня, 14:45
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
сегодня, 13:35
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
сегодня, 13:33
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
сегодня, 13:10
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео