Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»

Джаррелл Кристиан продолжит карьеру в «Сторм».

Джаррелл Кристиан присоединился к тренерскому штабу «Сиэтла » в женской НБА и будет ассистентом нового главного тренера Сони Раман.

Кристиан работал на похожей должности в НБА в «Вашингтоне» в 2019-21 годах, после чего возглавлял фарм-клуб «Бостона » сначала в роли главного тренера, а потом – генменеджера.

39-летний специалист участвовал в просмотрах на должность главного тренера в женской НБА, но пока останавливался на финальной стадии собеседований.