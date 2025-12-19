  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
0

Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»

Джаррелл Кристиан продолжит карьеру в «Сторм».

Джаррелл Кристиан присоединился к тренерскому штабу «Сиэтла» в женской НБА и будет ассистентом нового главного тренера Сони Раман.

Кристиан работал на похожей должности в НБА в «Вашингтоне» в 2019-21 годах, после чего возглавлял фарм-клуб «Бостона» сначала в роли главного тренера, а потом – генменеджера.

39-летний специалист участвовал в просмотрах на должность главного тренера в женской НБА, но пока останавливался на финальной стадии собеседований.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
переходы
G-лига
logoженская НБА
logoБостон
logoНБА
logoСиэтл жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Гэйбом Макглотеном
16 декабря, 15:01
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
13 декабря, 20:59
Кеон Джонсон продолжит карьеру в фарм-клубе «Бостона» в G-лиге
30 ноября, 17:14
Главные новости
«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг
14 минут назад
Шэй Гилджес-Александер обошел Николу Йокича в пробном голосовании за MVP сезона от ESPN
28 минут назадФото
Джей Би Бикерстафф: «Арбитр постарался стать ключевым лицом матча, который должен был быть совсем о другом»
37 минут назад
Данкан Робинсон не доиграл матч с «Далласом» из-за травмы левого колена
сегодня, 13:20Видео
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 12:20
«Новый Орлеан» совершил самый большой камбэк сезона, отыгравшись с «-25» и победив «Хьюстон» в овертайме
сегодня, 12:15Видео
Лука Дончич стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков, 10+ подборов, 10+ передач и 5+ перехватов
сегодня, 11:49Видео
Леброн Джеймс о потенциальной травме после удара коленом в колено в матче с «Ютой»: «Пронесло»
сегодня, 11:32
Име Удока о проигрыше «Новому Орлеану»: «Позорная игра в защите. В атаке парни выглядели напуганными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались»
сегодня, 10:56
Данки Джерами Гранта и Брэндона Миллера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
52 минуты назад
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
54 минуты назад
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото
«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном
вчера, 13:58
Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 13:18