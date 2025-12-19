Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
Джаррелл Кристиан продолжит карьеру в «Сторм».
Джаррелл Кристиан присоединился к тренерскому штабу «Сиэтла» в женской НБА и будет ассистентом нового главного тренера Сони Раман.
Кристиан работал на похожей должности в НБА в «Вашингтоне» в 2019-21 годах, после чего возглавлял фарм-клуб «Бостона» сначала в роли главного тренера, а потом – генменеджера.
39-летний специалист участвовал в просмотрах на должность главного тренера в женской НБА, но пока останавливался на финальной стадии собеседований.
