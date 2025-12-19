0

Брэндон Ингрэм: «Восток совершенно открыт. Только «Никс» стабильны»

Брэндон Ингрэм поделился ожиданиями от первого полноценного сезона с «Рэпторс».

«Торонто» идет на 3-м месте на Востоке НБА с результатом 17-11. Форвард Брэндон Ингрэм, проводящий первый сезон на площадке в клубе после обмена из «Пеликанс», рассказал о своем пути в команде.

«Решил, что буду рад любой команде, которая будет во мне нуждаться. В районе дедлайна на обмены мне озвучили 2-3 клуба, я выбрал тот, в котором мог рассчитывать начать все с начала.

У меня не было особых ожиданий. Конечно, перед каждым сезоном хочется бороться за титул, но я просто хотел становиться лучше от матча к матчу. Понять, насколько я подхожу.

Но Восток сейчас определенно открыт. Только «Никс» стабильны. Сохранили свой состав.

«Детройт» выглядит гораздо лучше, но мне кажется, что у всех есть шансы. Все будет понятнее к апрелю», – заключил Ингрэм.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
