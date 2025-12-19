Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.
«Клуж» встретится с КРКА, «Задар» примет «Илирию».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Дубай ОАЭ – 8-0, Партизан Сербия – 7-1, Клуж Румыния – 5-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, ФМП Сербия – 4-5, Сплит Хорватия – 3-6, Борац Чачак Сербия – 3-6, КРКА Словения – 2-6, Студентски центар Черногория – 2-7.
Группа B
Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 8-1, Будучность Черногория – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 6-3, Спартак Суботица Сербия – 5-4, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-6, Илирия Словения – 3-6, Задар Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Вена Австрия – 2-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости