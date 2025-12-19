CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»

Марк Пешич раскритиковал немецкую лигу BBL.

В немецком чемпионате раскрыли бюджеты клубов. CEO «Баварии», возглавляющей список, Марко Пешич раскритиковал эту акцию.

«Немецкий баскетбол переживает исторический этап. Удивительно, что в такой момент у лиги нет долгосрочного плана по развитию спорта.

Вместо реальной дискуссии о спорте и бизнесе BBL опубликовала цифры так называемых «бюджетов». На самом деле это прогнозы доходов, корректируемые по ходу цифры, основанные на ожидаемых поступлениях средств. Эти данные не актуальные, а больше спекулятивные.

Цифры раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки. Вместо ясности получили упрощенную картину, конфликты и противоречия, повлиявшие на фанатов и медиа.

Нет объяснений финансовых реалий команд, структур, стратегий, долгосрочных инвестиций. Понимания разных подходов и обсуждения опыта.

Бюджет «Баварии» сформирован годами работы. Структурой бизнеса, инвестициями в людей, инфраструктуру, долгосрочным планированием. На таких темах и нужно концентрироваться», – заявил Пешич.

Специалист ранее объявлял о том, что заканчивает 15-летнюю работу в качестве директора клуба.