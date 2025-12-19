Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
19 декабря в чемпионате Франции пройдет один матч.
«Булазак» сыграет с «Лиможем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 9-2, Виллербан – 8-3, Париж – 8-3, Нантер – 8-3, Страсбур – 7-4, Элан Шалон – 7-4, Бурк – 7-4, Ле-Ман – 6-5, Нанси – 6-5, Шоле – 6-5, Лимож – 4-7, Дижон – 4-7, Булазак – 3-8, Гравлин-Дюнкерк – 2-9, Сен-Кантен – 2-9, Ле-Портель – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
