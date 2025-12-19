Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
В матче «Хапоэля» против «Панатинаикоса» случился скандал.
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай посетил гостевой матч своей команды против «Панатинаикоса» в рамках Евролиги (82:93). В перерыве матча один из фанатов греческого клуба толкнул и оскорбил бизнесмена.
Служба безопасности выявила нарушителя. Болельщик получил пожизненный запрет на посещение стадиона ОАКА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
