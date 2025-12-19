ПАОК официально объявил о подписании Патрика Беверли

Патрик Беверли прошел обследование и присоединился к ПАОКу.

Греческий ПАОК официально объявил о подписании американского защитника Патрика Беверли (37 лет, 188 см).

Пресс-релиз откладывался до завершения медицинского обследования баскетболиста.

Беверли будет выступать под 21-м номером, его контракт, как и ожидалось, рассчитан до конца нынешнего сезона.