Фото
0

ПАОК официально объявил о подписании Патрика Беверли

Патрик Беверли прошел обследование и присоединился к ПАОКу.

Греческий ПАОК официально объявил о подписании американского защитника Патрика Беверли (37 лет, 188 см).

Пресс-релиз откладывался до завершения медицинского обследования баскетболиста.

Беверли будет выступать под 21-м номером, его контракт, как и ожидалось, рассчитан до конца нынешнего сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ПАОКа
logoПатрик Беверли
logoчемпионат Греции
переходы
logoПАОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото
Патрик Беверли официально стал игроком ПАОКа
16 декабря, 15:38Фото
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
14 декабря, 16:10
Главные новости
«Финикс» отказался менять Ника Ричардса на Очаи Агбаджи
13 минут назад
Санти Альдама о системе «Мемфиса»: «Она для 5 человек. Если 3 игрока выполняют свои обязанности, а 2 – нет, то она не работает»
32 минуты назад
Никола Йокич о рекорде по передачам и любимым из них: «Может, какие-нибудь из плей-офф. Честно говоря, не вспоминается»
54 минуты назад
Никола Топич приступил к активным тренировкам после химиотерапии
сегодня, 18:30Видео
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 16:52
Отец Яниса Тиммы: «По-любому это было убийство. Пока не поставлю все точки над i в этом вопросе, не успокоюсь»
сегодня, 17:50
Райан Роллинз: «Много времени проводил с Дэмианом Лиллардом, учился у Дока Риверса и Рэджона Рондо»
сегодня, 17:20
Брэндон Ингрэм: «Восток совершенно открыт. Только «Никс» стабильны»
сегодня, 16:59
НБА. «Бостон» примет «Майами», «Миннесота» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
сегодня, 16:50
В НБА считают, что Трэю Янгу придется воспользоваться опцией на 49 миллионов на сезон-2026/27 в «Атланте»
сегодня, 16:40
Ко всем новостям
Последние новости
CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»
сегодня, 18:16
Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
сегодня, 17:59
Судья Эрик Льюис, уволившийся в 2023 году на фоне скандала с соцсетями, вернулся в G-лигу
сегодня, 17:30
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
сегодня, 14:45
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
сегодня, 13:35
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
сегодня, 13:33
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
сегодня, 13:10
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео