Марк Кьюбан: «Балмер не мог быть настолько тупым»

Владелец «Далласа» поддержал хозяина «Клипперс».

Журналист Пабло Торре раздобыл информацию о том, что фирма-однодневка выплатила Каваю Ленарду 28 млн долларов по непонятным соображениям. Владелец «Клипперс» Стив Балмер инвестировал в эту компанию 50 миллионов.

В 2019 году руководство «Лейкерс» намекало, что дядя Кавая Ленарда предлагал им некую незаконную схему при подписании контракта с племянником.

«Я на стороне Балмера.

Как бы мне ни хотелось, чтобы они превысили потолок зарплат, во-первых, Стив не настолько туп. Если бы он и пытался тайно платить Каваю Ленарду, понимая, что стоит на кону лично для него и его команды, вы думаете, он позволил бы этой компании обанкротиться? Зная, что все долговые обязательства станут достоянием общественности?

Их (как и многих других) надула компания Aspiration. Они признали себя виновными в этих преступлениях на прошлой неделе.

Мошенники занимаются мошенническими делами. Они заключили спонсорскую сделку с «Клипперс» на 300 миллионов долларов в 2021 году. Это ОГРОМНАЯ сделка. Чем лучше выступает команда, тем ценнее это спонсорство. В этом есть своя логика: если они украли деньги у инвесторов и хотят, чтобы «Клипперс» преуспевали, почему бы не использовать украденные средства, чтобы помочь удержать лучшего игрока?

Очень жаль, что Пабло Торре не удосужился разобраться в том, как эти мошенники провернули эту аферу. Вывод о том, что Балмер по умолчанию – плохой парень, больно ударит по его репутации», – написал Кьюбан.