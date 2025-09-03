  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Фиктивный рекламный контракт Кавая Ленарда на 28 миллионов, возможно, «позволял обойти потолок зарплат» НБА в «Клипперс»
37

Фиктивный рекламный контракт Кавая Ленарда на 28 миллионов, возможно, «позволял обойти потолок зарплат» НБА в «Клипперс»

Кавай Ленард получил подозрительный доход от рекламы.

Журналист Пабло Торре нашел контракт форварда с компанией Aspiration, занимавшейся высаживанием деревьев и подавшей на банкротство в 2025 году. У компании, связанной инвестициями в размере 50 миллионов с именем владельца «Клипперс» Стива Балмера, было несколько крупных рекламных контрактов со знаменитостями. Одной из них оказался Кавай Ленард.

Журналист не смог найти ни одного упоминания Aspiration в публичной деятельности баскетболиста и, соответственно, обоснования заключенного соглашения.

Другие знаменитости, связанные с компанией, такие как Док Риверс, Дрейк и Роберт Дауни-младший, принимали участие в рекламной деятельности проекта.

Ленард перешел в «Клипперс» в 2019 году в статусе свободного агента. Соглашение, найденное журналистом, относится к 2022 году.

Источник журналиста в Aspiration на правах анонимности заявил, что соглашение «помогало обойти потолок зарплат» НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pablo Torre Finds Out
происшествия
logoНБА
logoКлипперс
logoКавай Ленард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кавай тебя насилует, может, сменишься?» Джейлен Уильямс вспомнил о своих «добро пожаловать в НБА»-моментах
330 августа, 11:18
Тайрон Лю: «Кавай хочет играть через боль, но мы должны его защищать»
227 августа, 20:59
Джефф Тиг: «Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука»
1927 августа, 13:46
Главные новости
28+13+8 Шенгюна помогли сборной Турции обыграть Сербию
5вчера, 21:15
Определилась часть участников 1/8 финала Евробаскета
4вчера, 20:47
Чарльз Баркли: «Шэй – это не убийца вроде Кобе или Майкла»
4вчера, 20:41
«Клипперс» назвали недостоверной информацию о «фиктивной сделке» с участием Кавая Ленарда
3вчера, 20:06
Евробаскет-2025. Германия разгромила Финляндию, Турция обыграла Сербию и другие матчи
122вчера, 20:00
Рон Харпер о дебатах о величайшем игроке: «Джордану плевать на это дерьмо»
3вчера, 19:27
Кристапс Порзингис: «Дуэль Йокича и Шенгюна решит гонку MVP Евробаскета»
вчера, 18:28
Руководители Евролиги и ФИБА провели встречу и обсудили будущее европейского баскетбола
вчера, 18:08
Сильвен Франсиско о шквале расизма после матча со Словенией: «Я получил минимум три тысячи сообщений»
10вчера, 17:44
Д’Анджело Расселл: «Кобе сказал мне: «Мне все равно, буду ли я попадать 3 из 20 или 5 из 15»
9вчера, 17:34
Ко всем новостям
Последние новости
Марк Кьюбан: «Балмер не мог быть настолько тупым»
1вчера, 20:59
«Перт» отказался от подписания Патрика Беверли
вчера, 20:53
НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда
4вчера, 20:34
«Пеликанс» подписали Гаррисона Брукса и Джейлена Макдэниэлса
вчера, 18:45
Бывший игрок «Клипперс» и «Автодора» Торнвелл арестован по обвинению в домашнем насилии
вчера, 16:29
«Фенербахче» подписал контракт с Армандо Бейкотом
вчера, 15:12
Алекс Сарр вернется к началу сезона НБА
1вчера, 13:20
«Филадельфия» сменила название арены на Xfinity Mobile
вчера, 11:40Фото
Торнике Шенгелия: «Лидерство заключается в служении»
вчера, 11:25
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1вчера, 08:22