Фиктивный рекламный контракт Кавая Ленарда на 28 миллионов, возможно, «позволял обойти потолок зарплат» НБА в «Клипперс»

Кавай Ленард получил подозрительный доход от рекламы.

Журналист Пабло Торре нашел контракт форварда с компанией Aspiration, занимавшейся высаживанием деревьев и подавшей на банкротство в 2025 году. У компании, связанной инвестициями в размере 50 миллионов с именем владельца «Клипперс» Стива Балмера, было несколько крупных рекламных контрактов со знаменитостями. Одной из них оказался Кавай Ленард .

Журналист не смог найти ни одного упоминания Aspiration в публичной деятельности баскетболиста и, соответственно, обоснования заключенного соглашения.

Другие знаменитости, связанные с компанией, такие как Док Риверс, Дрейк и Роберт Дауни-младший, принимали участие в рекламной деятельности проекта.

Ленард перешел в «Клипперс » в 2019 году в статусе свободного агента. Соглашение, найденное журналистом, относится к 2022 году.

Источник журналиста в Aspiration на правах анонимности заявил, что соглашение «помогало обойти потолок зарплат» НБА.