«Клипперс» назвали недостоверной информацию о «фиктивной сделке» с участием Кавая Ленарда

«Клипперс» отвергли обвинения в обходе потолка зарплат.

«Ни мистер Баллмер, ни «Клипперс » не обходили потолок зарплат и не участвовали в каких-либо неправомерных действиях, связанных с Aspiration.

Любые противоположные утверждения доказуемо ложны: клуб завершила сотрудничество с Aspiration несколько лет назад, в сезоне-2022/23, когда компания не выполнила свои обязательства.

Ни клуб, ни мистер Баллмер не знали о какой-либо неправомерной деятельности Aspiration или ее сооснователя до начала расследования властями.

«Клипперс» и мистер Баллмер готовы оказать любое возможное содействие правоохранительным органам», – говорится в заявлении клуба для The Athletic.

Заявление было опубликовано после того, как у компании Aspiration, связанной инвестициями в размере 50 миллионов долларов с именем владельца клуба Стива Балмера, было обнаружено несколько крупных рекламных контрактов со знаменитостями. Одной из них оказался Кавай Ленард.