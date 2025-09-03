«Клипперс» назвали недостоверной информацию о «фиктивной сделке» с участием Кавая Ленарда
«Ни мистер Баллмер, ни «Клипперс» не обходили потолок зарплат и не участвовали в каких-либо неправомерных действиях, связанных с Aspiration.
Любые противоположные утверждения доказуемо ложны: клуб завершила сотрудничество с Aspiration несколько лет назад, в сезоне-2022/23, когда компания не выполнила свои обязательства.
Ни клуб, ни мистер Баллмер не знали о какой-либо неправомерной деятельности Aspiration или ее сооснователя до начала расследования властями.
«Клипперс» и мистер Баллмер готовы оказать любое возможное содействие правоохранительным органам», – говорится в заявлении клуба для The Athletic.
Заявление было опубликовано после того, как у компании Aspiration, связанной инвестициями в размере 50 миллионов долларов с именем владельца клуба Стива Балмера, было обнаружено несколько крупных рекламных контрактов со знаменитостями. Одной из них оказался Кавай Ленард.