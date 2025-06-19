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Владислав Коновалов останется главным тренером «Самары»

Владислав Коновалов продолжит руководить «Самарой» в сезоне-2025/26.

Самарский клуб подписал долгосрочный контракт с 51-летним специалистом, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

После перехода под контроль государства и выплаты по долговым обязательствам клуб сумел организовать выступление в следующем сезоне чемпионата России.

По словам генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин, «Самара» была допущена к участию в чемпионате условно, на один сезон.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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logoВладислав Коновалов
logoЕдиная лига ВТБ
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