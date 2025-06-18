Александр Гудумак завершил выступление за «Локомотив-Кубань»
Александр Гудумак стал свободным агентом.
«Локо» объявил о завершении сотрудничества с 31-летним форвардом.
Гудумак удачно начал сезон в «Самаре», набирая 10,5 очка, 4,8 подбора и 1,6 передачи за 24,3 минуты в среднем в 14 матчах, но сначала получил травму голеностопа, а потом вынужден был уйти из-за финансовых проблем организации.
Форвард провел 18 матчей за «Локо», на его счету 5,7 очка и 1,8 подбора за 15,5 минуты в среднем в Лиге ВТБ. Баскетболист не участвовал в решающих сериях плей-офф.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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