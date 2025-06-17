Илона Корстин: «Допустили «Самару» условно, на один сезон»
«Мы допустили «Самару» условно. На данный момент по документам, которые предоставил нам клуб, они выполнили все требования и обязательства Единой Лиги, закрыли все долги и обещают нужный бюджет, предоставили гарантийные письма от губернатора области.
У них есть настрой желание играть. И с такими документами мы их не можем не допустить, но, подчеркиваю, что мы допустили «Самару» условно, на один сезон. Будем смотреть на них, насколько они будут стабильны, в том числе и в финансовом плане. И уже дальше будем делать выводы.
«Самара» очень долго шла, чтобы играть у нас Лиге. Там есть арена, есть баскетбольная пирамида со всеми проектами, начиная от любительского и молодежного. Загубить клуб очень легко, но за ним стоит целый регион и все стремятся играть в нашей Лиге», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.