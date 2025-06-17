Илона Корстин: «Если бы от «Химок» была заявка, мы бы рассмотрели»

Илона Корстин отметила, что заявки на вступление в Лигу ВТБ от «Химок» не было.

«От российских команд заявок нам не поступало. Все понимают, что у нас есть минимальный бюджет на вход – это 400 миллионов рублей, таких бюджетов у команд Суперлиги нет. Есть также маркетинговые требования и требования к арене. Поэтому та команда, которая хочет играть в Единой Лиге ВТБ должна соответствовать регламенту, тогда она и может претендовать на вступление.

На данный момент у «Химок» нет такого бюджета. Ну и самой заявки от них не было. Конкретики не было. Если бы она появилась вместе с удовлетворяющими регламент выполненными требованиями, тогда мы, конечно, рассмотрели такую заявку.

Перед принятием решение Лига анализирует со всех сторон кандидатуру, насколько она стабильна в финансовом плане и со спортивной точки зрения идет проверка, а затем вопрос выносится на голосование Совета. К примеру, сегодня представитель «Самары» выступал по сложившейся ситуации. Ему дали слово, к нему были вопросы, а уже потом клубы голосуют.

Для нас, повторюсь, это не только один клуб, а целый регион, это география Лиги. И если думать о стратегии, то нам важно сохранять обширную географию и присутствовать во всех городах, кто в нас заинтересован», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.