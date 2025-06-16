«Самара», скорее всего, примет участие в сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ
«Самара» останется в высшем дивизионе чемпионата России.
После перехода под контроль государства и выплаты по долговым обязательствам клуб сумел организовать выступление в следующем сезоне чемпионата России.
Окончательное решение будет принято по итогам голосования остальных участников лиги на совете 17 июня, но оно, по информации телеграм-канала «Перехват», будет скорее формальностью на фоне уже оформленного варианта регламента.
В рамках проекта следующего сезона «Самары» были разделены бюджеты мужского и женского коллектива. Женская команда, судя по всему, будет рассчитывать на частные деньги и спонсорский капитал.
«Самара» завершила регулярный чемпионат-2024/25 на предпоследнем месте с результатом 9-35.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости