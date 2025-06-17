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«Самара» сыграет в сезоне-25/26 Лиги ВТБ

Стали известны итоги Совета Единой Лиги ВТБ.

В сезоне-25/26 Единой Лиги ВТБ сыграют 11 клубов: «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Пари Нижний Новгород», «ПАРМА», «Самара», УНИКС, «Уралмаш», ЦСКА.

В регулярном чемпионате они проведут 4 круга каждый с каждым (по 2 игры дома и по 2 игры на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены 8 лучших команд Лиги, которые выйдут в плей-офф.

Чемпион определится в плей-офф: как и в последних двух сезонах четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная – до 4 побед, серия за 3-е место – до 3 побед.

В Единой молодежной Лиге ВТБ примет участие 14 команд – молодежные коллективы клубов основного чемпионата, а также молодежные проекты «Астаны», «Минска» и «Химок».

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный телеграм Единой лиги ВТБ
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