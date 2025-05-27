Леброн Джеймс, скорее всего, воспользуется опцией продления контракта на следующий сезон

Леброн Джеймс планирует использовать опцию игрока на сезон-2025/26.

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс , скорее всего, продлит контракт с командой, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении.

По нынешнему контракту, Джеймс за следующий сезон заработает 52,6 миллиона долларов. Игрок должен принять решение до 29 июня.