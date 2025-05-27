Леброн Джеймс, скорее всего, воспользуется опцией продления контракта на следующий сезон
Леброн Джеймс планирует использовать опцию игрока на сезон-2025/26.
По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, продлит контракт с командой, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении.
По нынешнему контракту, Джеймс за следующий сезон заработает 52,6 миллиона долларов. Игрок должен принять решение до 29 июня.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1148 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости