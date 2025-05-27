Яннис Адетокумбо выступает за Матч всех звезд в формате США против остального мира
Форвард «Милуоки» хочет, чтобы такой матч состоялся уже в следующем сезоне.
«Это должен быть формат Матча всех звезд в следующем году!! Баскетбол, который нельзя пропустить», – написал Адетокумбо под постом в соцсетях с обсуждением Матча всех звезд.
На картинке, которую прокомментировал форвард, в состав сборной США попали форвард «Далласа» Энтони Дэвис, защитник «Уорриорс» Стефен Карри, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.
В сборной мира оказались сам Адетокумбо, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, центровой «Денвера» Никола Йокич, защитник «Лейкерс» Лука Дончич и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2325 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Янниса Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости