Яннис Адетокумбо выступает за Матч всех звезд в формате США против остального мира

Форвард «Милуоки» хочет, чтобы такой матч состоялся уже в следующем сезоне.

«Это должен быть формат Матча всех звезд в следующем году!! Баскетбол, который нельзя пропустить», – написал Адетокумбо под постом в соцсетях с обсуждением Матча всех звезд.

На картинке, которую прокомментировал форвард, в состав сборной США попали форвард «Далласа» Энтони Дэвис , защитник «Уорриорс» Стефен Карри , форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс , форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

В сборной мира оказались сам Адетокумбо, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, центровой «Денвера» Никола Йокич, защитник «Лейкерс» Лука Дончич и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.