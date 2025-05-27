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Яннис Адетокумбо выступает за Матч всех звезд в формате США против остального мира

Форвард «Милуоки» хочет, чтобы такой матч состоялся уже в следующем сезоне.

«Это должен быть формат Матча всех звезд в следующем году!! Баскетбол, который нельзя пропустить», – написал Адетокумбо под постом в соцсетях с обсуждением Матча всех звезд.

На картинке, которую прокомментировал форвард, в состав сборной США попали форвард «Далласа» Энтони Дэвис, защитник «Уорриорс» Стефен Карри, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. 

В сборной мира оказались сам Адетокумбо, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, центровой «Денвера» Никола Йокич, защитник «Лейкерс» Лука Дончич и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2325 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Янниса Адетокумбо
logoМатч всех звезд НБА
logoНикола Йокич
logoЯннис Адетокумбо
logoДжейсон Тейтум
logoКевин Дюрэнт
logoЛука Дончич
logoШэй Гилджес-Александер
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoСтефен Карри
logoЛеброн Джеймс
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