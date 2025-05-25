Энтони Дэвис рассказал о странном предматчевом ритуале Леброна Джеймса

Форвард «Далласа» не назвал имени Джеймса напрямую, но дал достаточно подсказок.

«Один парень, которого я знаю, один из величайших игроков всех времен, если не самый великий. Когда он приезжает на арену, он раскладывает всю свою форму на полу – майку, шорты, носки, кроссовки, вообще все. И никто не может к этому прикоснуться. Дошло до того, что нельзя даже перешагивать через это все», – сказал Дэвис .

Традиция настолько священна для форварда «Лейкерс», что если кто-то прикасается или перешагивает через экипировку, Джеймс требует полностью новый комплект вплоть до носков и повязки на голову.