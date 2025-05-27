Леброн Джеймс о наезде автомобиля на болельщиков «Ливерпуля»: «Какой бессмысленный поступок!»
Леброн Джеймс отреагировал на наезд автомобиля на болельщиков «Ливерпуля».
«О Боже! Какого хрена. Мои самые искренние мысли и молитвы со всеми, кто присутствовал на параде в честь победы «Ливерпуля» в АПЛ.
Какой бессмысленный поступок!» – написал звездный форвард «Лейкерс» на своей странице в соцсети X.
В понедельник автомобиль врезался в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время праздничного парада в честь победы команды в Английской премьер‑лиге. В результате происшествия пострадали около 50 человек, 27 из них были доставлены в больницу.
Джеймс в 2011 году приобрел миноритарный пакет акций «Ливерпуля», а в 2021‑м увеличил свою долю, став партнером компании Fenway Sports Group, которая владеет клубом.
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Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
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