«Откуда, #####, взялась эта камера?» Леброн Джеймс вспомнил о своем фоле на Энтони Эдвардсе, повлиявшем на исход 4-го матча серии

Лидер «Лейкерс» никогда раньше не видел такого ракурса на повторе.

В концовке 4-й игры серии между «Вулвс» и «Лос-Анджелесом» Джеймс спровоцировал потерю у защитника «Тимбервулвс» Энтони Эдвардса . Однако «Миннесота » использовала тренерский челлендж, и судейская бригада пересмотрела эпизод.

У арбитров не было четкого ракурса, пока они не воспользовались камерой, расположенной прямо над игровой ситуацией. Запись показала, что Джеймс сначала задел руку Эдвардса, а затем уже мяч, из-за чего судьи зафиксировали фол.

«Это немного не по теме, но я должен отметить ракурс повтора в нашей игре с «Миннесотой», который я не видел за всю свою гребаную жизнь. Я говорю о кадре над Энтом. В жизни не видел эту компьютерную магию… откуда, #####, взялась эта камера?» – удивился Джеймс.