«Откуда, #####, взялась эта камера?» Леброн Джеймс вспомнил о своем фоле на Энтони Эдвардсе, повлиявшем на исход 4-го матча серии
Лидер «Лейкерс» никогда раньше не видел такого ракурса на повторе.
В концовке 4-й игры серии между «Вулвс» и «Лос-Анджелесом» Джеймс спровоцировал потерю у защитника «Тимбервулвс» Энтони Эдвардса. Однако «Миннесота» использовала тренерский челлендж, и судейская бригада пересмотрела эпизод.
У арбитров не было четкого ракурса, пока они не воспользовались камерой, расположенной прямо над игровой ситуацией. Запись показала, что Джеймс сначала задел руку Эдвардса, а затем уже мяч, из-за чего судьи зафиксировали фол.
«Это немного не по теме, но я должен отметить ракурс повтора в нашей игре с «Миннесотой», который я не видел за всю свою гребаную жизнь. Я говорю о кадре над Энтом. В жизни не видел эту компьютерную магию… откуда, #####, взялась эта камера?» – удивился Джеймс.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2325 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Mind the Game
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