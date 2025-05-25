Леброн Джеймс заставил рассмеяться публику на выпускном своего сына Брайса

Джеймсу-младшему оставалось лишь смущенно покачать головой.

Брайс Джеймс в четверг окончил школу Сьерра Каньон. Когда сын получил диплом и прошел по сцене, Леброн Джеймс издал возглас, рассмешивший аудиторию церемонии.

17-летний Брайс продолжит обучение в университете Аризоны, где будет играть под руководством тренера Томми Ллойда.