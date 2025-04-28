НБА. Первый раунд плей-офф. «Майами» примет «Кливленд», «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном»

Сегодня, 27 апреля, пройдут два матча первого раунда плей-офф НБА.

«Кливленд» постарается закрыть серию с «Майами » в гостях. «Хьюстон » попробует сравнять счет с «Уорриорз».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Кливленд » ведет в серии – 3-0.

«Голден Стэйт » ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.