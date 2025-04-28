НБА. Первый раунд плей-офф. «Майами» примет «Кливленд», «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном»
Сегодня, 27 апреля, пройдут два матча первого раунда плей-офф НБА.
«Кливленд» постарается закрыть серию с «Майами» в гостях. «Хьюстон» попробует сравнять счет с «Уорриорз».
Первый раунд
«Кливленд» ведет в серии – 3-0.
«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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