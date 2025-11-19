2

Дрэймонд Грин о Седрике Кауарде: «Он может стать новым Каваем Ленардом»

Форвард «Уорриорз» высоко оценил защитные качества и бросок новичка «Мемфиса».

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на своем подкасте высказал смелое предположение о будущем 22-летнего игрока «Мемфиса» Седрика Кауарда.

«Седрик Кауард на 1000% может стать новым Каваем Ленардом. Без вопросов. Если он улучшит работу с мячом, он может вырасти в игрока уровня Кавая.

Он уже отличный защитник. В его возрасте он бросает лучше, чем Кавай в те же годы. Правда, пока уступает ему в атлетизме.

Седрик демонстрирует высокий темп игры и обладает хорошим размахом рук. Эффективно играет в защите вне зависимости от роста оппонента.

Конечно, Кавай пахал как проклятый, чтобы стать игроком такого уровня, и Седрику тоже нужно будет вкалывать. Но если он будет это делать и если он действительно любит свое дело, он на 1000% может стать новым Каваем Ленардом. Без вопросов», – заявил Грин.

Кауард был выбран «Портлендом» под 11-м номером на драфте НБА 2025 года и сразу же был обменян в «Мемфис». В текущем сезоне баскетболист сыграл 15 матчей и в среднем набирал 14,3 очка, 6,4 подбора и 2,9 передачи за 27 минут на паркете.

