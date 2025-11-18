Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Тревизо»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошел один матч.

«Тревизо» дома проиграл «Виртусу ». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Трапани Шарк – 7-1, Брешия – 7-1, Виртус – 6-1, Дертона – 6-2, Венеция – 6-2, Милан – 5-3, Ваноли Кремона – 5-3, Триест – 4-4, Наполи – 3-5, Канту – 3-5, Тренто – 3-5, Варезе – 2-5, Реджо-Эмилия – 2-6, Динамо Сассари – 2-6, Тревизо – 1-7, Удине – 1-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.