Эрик Споэльстра: «Я почти что ненавижу себя за то, как сильно Джейлен Брансон стал мне нравиться. Мои два сына – его фанаты, но в нашем доме это запрещено»
Эрик Споэльстра признался в симпатии к Джейлену Брансону.
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльтра описал свои отношения со звездным защитником «Нью-Йорка» Джейленом Брансоном.
«Что я могу сказать о Джейлене Брансоне – мне очень понравилось работать с ним во время Чемпионата мира. И я почти что ненавижу себя за то, как сильно он мне стал нравиться. На днях он написал мне, чтобы поинтересоваться, как моя семья. Я сказал ему, что мои два сына – фанаты Джейлена Брансона, но в нашем доме это запрещено», – усмехнулся Споэльстра.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
