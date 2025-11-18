Эрик Споэльстра: «Я почти что ненавижу себя за то, как сильно Джейлен Брансон стал мне нравиться. Мои два сына – его фанаты, но в нашем доме это запрещено»

Эрик Споэльстра признался в симпатии к Джейлену Брансону.

Главный тренер «Майами » Эрик Споэльтра описал свои отношения со звездным защитником «Нью-Йорка » Джейленом Брансоном .

«Что я могу сказать о Джейлене Брансоне – мне очень понравилось работать с ним во время Чемпионата мира. И я почти что ненавижу себя за то, как сильно он мне стал нравиться. На днях он написал мне, чтобы поинтересоваться, как моя семья. Я сказал ему, что мои два сына – фанаты Джейлена Брансона, но в нашем доме это запрещено», – усмехнулся Споэльстра .