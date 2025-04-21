НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Детройт», «Денвер» встретится с «Клипперс»
Сегодня, 22 апреля, пройдут 2 матча первого раунда плей-офф НБА.
«Нью-Йорк» (3) проведет второй домашний матч против «Детройта» (6). «Денвер» (4) примет «Клипперс» (5).
Первый раунд
«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.
«Денвер» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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