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НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Детройт», «Денвер» встретится с «Клипперс»

Сегодня, 22 апреля, пройдут 2 матча первого раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк» (3) проведет второй домашний матч против «Детройта» (6). «Денвер» (4) примет «Клипперс» (5).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.

«Денвер» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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