«Бронни, бросай чертов мяч!» Лука Дончич и Джей Джей Редик были недовольны нерешительностью Джеймса-младшего
Лука Дончич и Джей Джей Редик хотели, чтобы Бронни Джеймс брал на себя броски.
В начале матча против «Милуоки» защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс дважды отказался от возможности исполнить открытый трехочковый.
Это вызвало реакцию у его звездного партнера по команде Луки Дончича, который и создал для него эти возможности.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик прокричал со скамейки: «Бронни, бросай чертов мяч!»
Эта игра стала для Бронни Джеймса второй в карьере, когда он вышел в стартовой пятерке. 21-летний защитник не набрал очки (0 из 2 с игры) и отметился 1 подбором, 1 передачей и 1 перехватом за 10 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: reddit
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости