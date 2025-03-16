«Просто дай мне мяч». Джордан Пул нарушил комбинацию «Вашингтона» на последнее владение
За 5,3 секунды до конца «Уизардс» подготовили комбинацию, в результате которой мяч должен был достаться центровому Алексу Сарру, а тот – передать его на Джордана Пула. Однако, когда команды вышли после тайм-аута, разыгрывающий «Вашингтона» изменил розыгрыш.
«В любом случае просто дай мне мяч», – сказал он Кишону Джорджу, который вводил из-за боковой.
Джордан Пул получил мяч после ввода из-за боковой и реализовал дальний бросок с 9 метров, выведя «Вашингтон» вперед.
«У нас молодая команда, думаю, это действительно полезно для нас. Это было важно для нас, и я чувствую, что многие из наших игроков сегодня повзрослели. Такие моменты не только помогают нам подготовиться к следующей игре, следующей неделе или концу этого сезона, но и закладывают основу на следующий год, когда мы будем стремиться к плей-офф и победам в важных матчах... И для наших парней очень полезно увидеть это уже сейчас», – сказал после игры Джордан Пул.
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