«Просто дай мне мяч». Джордан Пул нарушил комбинацию «Вашингтона» на последнее владение

Джордан Пул реализовал победный бросок с «Денвером» – 126:123.

За 5,3 секунды до конца «Уизардс» подготовили комбинацию, в результате которой мяч должен был достаться центровому Алексу Сарру, а тот – передать его на Джордана Пула . Однако, когда команды вышли после тайм-аута, разыгрывающий «Вашингтона » изменил розыгрыш.

«В любом случае просто дай мне мяч», – сказал он Кишону Джорджу, который вводил из-за боковой.

Джордан Пул получил мяч после ввода из-за боковой и реализовал дальний бросок с 9 метров, выведя «Вашингтон» вперед.

«У нас молодая команда, думаю, это действительно полезно для нас. Это было важно для нас, и я чувствую, что многие из наших игроков сегодня повзрослели. Такие моменты не только помогают нам подготовиться к следующей игре, следующей неделе или концу этого сезона, но и закладывают основу на следующий год, когда мы будем стремиться к плей-офф и победам в важных матчах... И для наших парней очень полезно увидеть это уже сейчас», – сказал после игры Джордан Пул.