Дальний трехочковый Джордана Пула принес победу «Вашингтону» во встрече с «Денвером»
Всего Пул набрал 14 очков в четвертой четверти (из 19 за матч).
За 10 секунд до конца четвертой четверти «Вашингтон» вел «+2» (123:121) благодаря трехочковому попаданию Кишона Джорджа из угла.
После тайм-аута Джамал Мюррэй сравнял счет броском со средней дистанции, оставив на счетчике 5,3 секунды.
Джордан Пул получил мяч после ввода из-за боковой и реализовал дальний бросок с 9 метров, выведя «Вашингтон» вперед.
За оставшиеся 1,8 секунды Никола Йокич успел выбросить мяч со своей половины, но эта попытка не достигла цели.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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