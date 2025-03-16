Никола Йокич: «Нам повезло, что мы третьи на Западе. Мы плохо играем»

Центровой «Наггетс» признал, что у его команды не все получается.

«Денвер » уступил худшей команде лиги, «Вашингтону » – 123:126. Сам Йокич набрал 40 очков, 16 из 30 с игры, 13 подборов, 9 передач.

«Мы не можем позволить себе сидеть в зоне комфорта, думая, что просто попадем в плей-офф. Играем мы не очень хорошо. Думаю, нам повезло, что мы находимся на третьем месте в турнирной таблице Запада. Мы играем неважно. Надеюсь, мы каким-то образом разберемся с этим, а может, и нет.

Я думаю, что как ты играешь в регулярном сезоне, так будешь играть в плей-офф. Нельзя просто переключить выключатель.

У нас было 10-15 матчей, в которых мы играли довольно хорошо, но, думаю, в последнее время даже в матчах, в которые мы победили, мы действовали неважно. В плей-офф это неприемлемо.

Это то, что мы делаем с тех пор, как я здесь: мы выигрываем у сильных команд и проигрываем тем, у кого плохие результаты. ... Я не хочу примиряться с этим, но при этом не буду слишком радоваться или слишком расстраиваться. Я просто постараюсь быть настолько стабильным, насколько это возможно», – сказал Йокич.