Александр Сарр установил личный рекорд результативности в матче против «Денвера»
Новичок внес весомый вклад в победу.
За 32 минуты на площадке Сарр набрал 34 очка (12 из 28 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 6 подборов и 5 передач.
Лидеру «Денвера» Николе Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла: 40 очков (16 из 30 с игры, 1 из 8 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 13 подборов и 9 передач.
«Вашингтон» выиграл матч – 126:123.
Дальний трехочковый Джордана Пула принес победу «Вашингтону» во встрече с «Денвером»
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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