«Даллас» планировал обмен Луки Дончича на протяжении месяцев (Марк Стейн)
«Мэверикс» осознанно обменяли свою главную звезду.
Как информирует инсайдер Марк Стейн, «Даллас» планировал обмен Луки Дончича на протяжении месяцев.
«Сейчас, когда все отошли от первоначального шока, начинаешь слышать больше слухов о том, что «Мэверикс» каким-то образом скрывали на протяжении месяцев.
Слухи от источников в лиге говорят о том, что принимающие решения в «Далласе» лица, в частности генеральный менеджер Нико Харрисон, больше не хотели, чтобы «Планета Мэверикс» вращалась вокруг Дончича, и решили обменять его не позднее этого лета», – сообщает Стейн.
«Даллас» сенсационно обменял 25-летнего баскетболиста в «Лейкерс» в начале февраля перед дедлайном в НБА.
Во вторник словенский защитник впервые сыграл против своей бывшей команды. На его счету 19 очков, 15 подборов и 12 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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