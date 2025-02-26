Лука Дончич: «Кайри – мой братишка. Рад был повидаться с бывшими одноклубниками»

Лука Дончич рассказал о своем отношении к игрокам «Мэверикс».

Во вторник экс-игрок «Далласа» впервые сыграл против техасской команды после обмена в «Лейкерс » и оформил трипл-дабл .

«Кайри – мой братишка (Дончич произнес слово «hermano» – Спортс). Наша связь простирается за пределы баскетбольной площадки.

Рад был повидаться с бывшими одноклубниками. Мы вместе многое повидали, через многое прошли. Было здорово увидеть их всех», – заявил словенец на пресс-конференции.

«Даллас » сенсационно обменял 25-летнего баскетболиста в «Лейкерс» в начале февраля перед дедлайном в НБА .