Лука Дончич оформил первый трипл-дабл за «Лейкерс». Он сделал это в матче против «Мэверикс»

Лука Дончич оформил первый трипл-дабл в составе «Лейкерс».

Во вторник словенский защитник впервые сыграл против своей бывшей команды «Мэверикс». На его счету 19 очков, 15 подборов и 12 передач.

Калифорнийцы победили 107:99.

За 35 минут Дончич реализовал 6 из 17 с игры (1 из 7 из-за дуги) и 6 из 8 с линии. В его активе также 3 перехвата и 2 блок-шота при 2 потерях.

«Даллас» сенсационно обменял 25-летнего баскетболиста в «Лейкерс» в начале февраля перед дедлайном в НБА.