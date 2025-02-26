Лука Дончич оформил первый трипл-дабл за «Лейкерс». Он сделал это в матче против «Мэверикс»
Лука Дончич оформил первый трипл-дабл в составе «Лейкерс».
Во вторник словенский защитник впервые сыграл против своей бывшей команды «Мэверикс». На его счету 19 очков, 15 подборов и 12 передач.
Калифорнийцы победили 107:99.
За 35 минут Дончич реализовал 6 из 17 с игры (1 из 7 из-за дуги) и 6 из 8 с линии. В его активе также 3 перехвата и 2 блок-шота при 2 потерях.
«Даллас» сенсационно обменял 25-летнего баскетболиста в «Лейкерс» в начале февраля перед дедлайном в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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