Лука Дончич делал трипл-дабл в матчах со всеми 30 командами НБА. Помимо него это удавалось лишь Леброну и Уэстбруку
Лука Дончич повторил уникальное достижение НБА.
Во вторник словенский защитник впервые сыграл против своей бывшей команды «Мэверикс». На счету баскетболиста «Лейкерс» 19 очков, 15 подборов и 12 передач.
Теперь Дончич делал трипл-дабл в матчах со всеми 30 командами НБА. Помимо него это удавалось лишь Леброну Джеймсу и Расселлу Уэстбруку.
Лука с самого начала карьеры в лиге представлял «Даллас», но в начале февраля его обменяли в «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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