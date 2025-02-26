Лука Дончич делал трипл-дабл в матчах со всеми 30 командами НБА. Помимо него это удавалось лишь Леброну и Уэстбруку

Лука Дончич повторил уникальное достижение НБА.

Во вторник словенский защитник впервые сыграл против своей бывшей команды «Мэверикс». На счету баскетболиста «Лейкерс » 19 очков, 15 подборов и 12 передач.

Теперь Дончич делал трипл-дабл в матчах со всеми 30 командами НБА . Помимо него это удавалось лишь Леброну Джеймсу и Расселлу Уэстбруку .

Лука с самого начала карьеры в лиге представлял «Даллас», но в начале февраля его обменяли в «Лейкерс».